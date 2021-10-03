لهذه الفئات.. بدء استقبال طلبات الراغبين في السفر للدول المعلقة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت المديرية العامة للجوازات، استقبال طلبات المواطنين الراغبين في السفر للدول المعلق السفر لها المعلنة سابقًا بسبب فيروس (كوفيد -19)، للحالات الإنسانية، وذلك من خلال منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، آليًا، دون الحاجة إلى مراجعة مقارها.

وأوضحت "الجوازات"، أن الخدمة تتيح طلب تصاريح السفر للحالات التالية: الإقامة الدائمة في الخارج، وحالة وفاة قريب، ومواصلة مرافقة لمواطن يتلقى العلاج في الخارج، وللمتبرعين بالأعضاء من المواطنين لأقاربهم الذين يتلقون علاجاً في الخارج.

ودعت المديرية العامة للجوازات، الراغبين في الاستفادة من الخدمة، إلى الدخول عبر منصة "أبشر" الإلكترونية، ثم اختيار "خدماتي"، ثم "الجوازات"، ثم "تواصل"، ثم اختيار قسم "تصاريح السفر الاستثنائية"، ثم اختيار الخدمة الرئيسة "تصاريح مغادرة المواطنين للدول المعلق السفر لها استثنائيًا"، واختيار من الخدمة الفرعية إحدى الحالات المحددة، وفق الشروط الموضحة في الموقع.

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