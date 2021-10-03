تحديث «هام جدًا» على الحالة الصحية في «توكلنا» خلال أيام.. ومتحدث «الصحة» يكشف التفاصيل

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إنه بدءًا من تاريخ 10 أكتوبر 2021 ستكون حالة «محصّن» لمن أكمل جرعتين من لقاحات كورونا فقط.

وأوضح متحدث «الصحة»، في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات كورونا في المملكة، أنه سيتم تحديث الحالات الصحية بدءًا من 10 أكتوبر، لتكون حالة «محصّن» لمن أكمل جرعتين من لقاحات كورونا فقط.

وأشارت وزارة الصحة، في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أن حالة محصن في توكلنا ستكون لمن «حصل على جرعتين من لقاحات فايزر أو أسترازينيكا أو موديرنا، لتبدأ الحالة من تاريخ أخذ الجرعة الثانية».

كما تشمل حالة محصن من حصل على جرعة واحدة من لقاح جانسن، لتبدأ الحالة من اليوم الـ14 من تاريخ الجرعة, فيما تشمل –كذلك- من حصل على جرعتين من لقاحات معتمدة من منظمة الصحة العالمية (حاليا ساينوفارم وسينوفاك) وجرعة إضافية من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة (فايزر أو أسترازينيكا أو موديرنا) لتبدأ الحالة من تاريخ أخذ الجرعة الإضافية من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة

ولا تشمل حالة محصن، من حصل على جرعة واحدة وتعافی قبل أو بعد تاريخ الجرعة، أو حصل على جرعة واحدة من لقاحات فايزر أو أسترازينيكا أو مودرينا

أما من تلقى جرعة أولى، فستكون في تطبيق توكلنا لمن حصل على جرعة واحدة من لقاحات فايزر أو أسترازينيكا أو موديرنا، وتبدأ الحالة من اليوم الـ14 من تاريخ الجرعة.

كما تشمل من حصل على جرعتين من لقاحات معتمدة من منظمة الصحة العالمية (حاليا ساينوفارم و ساينوفاك) وتبدأ الحالة من تاريخ أخذ الجرعة الثانية

أما في حالة لم يأخذ الجرعة الثانية بعد 90 يومًا، تتحول بعدها إلى «لم تثبت إصابته» وفي حال أخذ الجرعة الثانية يتحول إلى محصن.

وأشار إلى أن أكثر من 42 مليون جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها في السعودية، مشيرًا إلى أن 18.8 مليون شخص أكملوا التحصين بجرعتين.

وأوضح متحدث «الصحة»، في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات كورونا في المملكة، أن المملكة تشهد تقدما في نسبة المحصنين بجرعتين من لقاحات كورونا في مناطق المملكة.

وأشار إلى أن 3 مناطق تجاوزت نسبة المحصنين فيها 65% وهي الباحة والرياض والشرقية.