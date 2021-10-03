وزير الخارجية يؤكد لـ«بوريل» خطورة ممارسات الحوثيين في اليمن

الرياض - محمد عبدالله - أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، أن العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي عميقة وتاريخية.

وقال "بن فرحان"، خلال مؤتمر صحفي جمعه بممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، نقلته "العربية"، إنه تم استعراض الفرص التي تحققها رؤية المملكة 2030.

وشدد وزير الخارجية السعودي، خلال لقائه مع ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، على خطورة ممارسات ميليشات الحوثي في اليمن، موضحا أنه أكد لبوريل موقف المملكة من ملف إيران النووي.

من جانبه، قال ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن دول الاتحاد أكبر شريك استراتيجي للسعودية، لافتا إلى أنه بحث مع وزير الخارجية في السعودية الوضع في اليمن وملف إيران النووي.

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