هل يؤثر شطب السجل التجاري على الدعم؟.. حساب المواطن يجيب

الرياض - محمد عبدالله - حدد برنامج حساب المواطن الخطوات المتبعة في حال شطب السجل التجاري من أجل حذف الدخل حتى لا يؤثر على الدعم المالي، ردا على استفسارات المواطنين.

وأوضح برنامج حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه في حال تم شطب السجل التجاري بإمكانك حذف الدخل عن طريقة أيقونة « تفاصيل الطلب، الإفصاح عن الدخل والانتقال إلى الإجراءات يسار الصفحة» وحذف الدخل ثم الضغط على « حفظ ».

صدور نتائح أهلية حساب المواطن

فيما أعلن برنامج حساب المواطن صدور النتائج الأهلية للدورة 47 لشهر أكتوبر 2021، قائلا عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة: «لتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي اضغط هنا».

وفي وقت سابق، حدد حساب المواطن الإجراءات التي يتخذها البرنامج في حال تجاوز المدة المحددة للاعتراض على نتائج الأهلية، موضحاً انه في حالة تجاوز مدة الاعتراض 3 أشهر لا يمكن إعادة تقديم الطلب في البرنامج مرة أخرى.

موعد صرف حساب المواطن

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن موعد صرف الدعم للدفعة الـ47 (شهر أكتوبر 2021م)، مشيرًا إلى أن الدعم سيتم صرفه للمستفيدين يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر.

وأكد حساب المواطن ردا على استفسارات المواطنين: «يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع».

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