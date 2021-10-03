أخبار السعودية اليوم.. بدء استقبال طلبات السفر للدول المعلقة.. وصدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة 47

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد، الموافق 3 أكتوبر 2021 منها: 7 مناطق في المملكة تتأثر ببقايا إعصار شاهين، وبدء استقبال طلبات الراغبين في السفر للدول المعلقة.

7 مناطق في المملكة تتأثر ببقايا إعصار شاهين

قال الخبير المناخي الدكتور زياد الجهني إن بقايا إعصار شاهين تؤثر على 7 مناطق بالمملكة.

بدء استقبال طلبات الراغبين في السفر للدول المعلقة

أعلنت المديرية العامة للجوازات، استقبال طلبات المواطنين الراغبين في السفر للدول المعلق السفر لها المعلنة سابقًا بسبب فيروس (كوفيد -19)، للحالات الإنسانية، وذلك من خلال منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، آليًا، دون الحاجة إلى مراجعة مقارها.

«التعليم» تدمج الطلاب ذوي اضطراب فرط الحركة

أعلنت وزارة التعليم، مشاركتها في اليوم العالمي لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، الذي يُقام خلال شهر أكتوبر من كل عام.

المملكة تسجل أعلى معدل في تبني المدفوعات عبر تقنية الاتصال

أعلن البنك المركزي السعودي تصدُّر المملكة العربية السعودية وتسجيلها أعلى معدل في تبني المدفوعات عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC), بنسبة 94% على مستوى دول الاتحاد الأوربي, وهونغ كونغ, وكندا، ودول منطقة الشرق الأوسط, وشمال إفريقيا.

صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة 47

أعلن برنامج حساب المواطن صدور النتائج الأهلية للدورة 47 (شهر أكتوبر 2021).

بث مباشر عبر «عين» لابتدائي والمتوسط والثانوي

نشرت قناة عين، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، رابط البث المباشر لدروس الأحد من الأسبوع السادس للمراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

كيف تتأثر أجواء المملكة بإعصار شاهين؟

قال عقيل العقيل، المحلل بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، إن إعصار شاهين هو من الدرجة الأولى، واقترب للغاية من سلطنة عمان، مشيرا إلى أن حركة الرياح حول هذا الإعصار تصل إلى 130 كم/الساعة، وارتفاع الموج على سواحل السلطنة من 10 إلى 12 مترا.

الموارد البشرية تبدأ في توطين المطاعم

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطبيق قرارات توطين أنشطة المطاعم والمقاهي وتوطين التموينات والأسواق المركزية وانتهاء فترة السماح المحددة للقرارين.

أمانة العاصمة المقدسة تغلق 9 منشآت مخالفة

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية 9 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية.

المرور يوضِّح طريقة تأكيد فحص المركبة لتجديد الرخصة

أوضح المرور السعودي، طريقة تأكيد فحص المركبة في حالة تلقِّي المستفيد ردًّا يفيد بعدم إنهاء الفحص.

التأمينات الاجتماعية توضّح مزايا خدمة بيانات المستفيدين

حدَّدت التأمينات الاجتماعية مزايا خدمة بيانات المستفيدين لعملاء أنظمة التقاعد، وأوضحت التأمينات عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" أنَّ خدمة بيانات المستفيدين تسمح للمستفيد والقائم بالصرف بعرض بيانات المستفيدين له بالتفاصيل التالية: (رقم الوكالة- تاريخ بداية الوكالة- تاريخ انتهاء الوكالة- اسم القائم بالصرف- العلاقة بالمتقاعد -قيمة المعاش الشهري - حالة المعاش).

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