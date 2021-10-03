الزعاق يتوقع مسار إعصار شاهين خلال الـ 24 ساعة القادمة

الرياض - محمد عبدالله - توقع خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأحد، حركة إعصار شاهين خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال الزعاق، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، تتضح حركة إعصار شاهين خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة، ويبعد مركز الأعصار قرابة 50 كيلومترا عن سواحل مسقط.

وأضاف الزعاق، أن الكتل الماطرة (ذات العصف) ستؤثر على ولايات شمال وجنوب الباطنة وسيدخل الإعصار اليابسة بين السويق وصحار.

وكان مركز الأرصاد، بدأ يتابع تأثير الحالة المدارية من الأسبوع الماضي، بالتعاون مع الأرصاد الإقليمية، متوقعًا أن يكون يوم الاثنين بداية تأثر أجواء المملكة بشكل غير مباشر بإعصار شاهين، تشمل أجزاء من مناطق المنطقة الشرقية والرياض وعسير وجازان.

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