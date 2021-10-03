نشرة عاجل.. تدمير طائرة حوثية مفخخة.. و7 مناطق تتأثر بإعصار شاهين

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، منها: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة، و7 مناطق في المملكة تتأثر ببقايا إعصار شاهين، ووزير التعليم يعلن عن جوائز تقديرية للمعلمين احتفاءً بجهودهم وإنجازاتهم.. وإلى التفاصيل:

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه المملكة.

خبير مناخي: 7 مناطق في المملكة تتأثر ببقايا إعصار شاهين

قال الخبير المناخي الدكتور زياد الجهني, إن بقايا إعصار شاهين تؤثر على 7 مناطق بالمملكة.

الحصيني يحدد أجواء 13 يومًا لـ«طالع الصرفة» وأفضل أوقات المطر

حدد الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، طبيعة أجواء موسم «طالع الصرفة» الذي يبدأ اليوم الأحد.

الدوار وطنين الأذن أبرز أعراضه.. كل ما تريد معرفته عن داء «مينيير»

كشفت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية المعنية بالصحة، عن أسباب وأعراض وطرق علاج داء مينيير، وهو اضطراب في الأذن الداخلية يؤثّر بالسلب على السمع والتوازن.

بالفيديو.. السيول تجرف مجموعة أشخاص بأحد الأودية العمانية

وثَّق مقطع فيديو، احتجاز السيول لعددٍ من الأشخاص، في أحد أودية ولاية العامرات العمانية.

مليون دولار مكافأة للتطعيم بلقاح كورونا في هذا البلد

تسعى أستراليا، للقضاء على فيروس كورونا، باستراتيجية "صفر كوفيد"، ولكن بعد الفشل في احتواء العديد من حالات تفشي سلالة دلتا، انتقلت البلاد لتوسعة حملات التطعيم كوسيلة للخروج من الإغلاق في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 25 مليون نسمة.

لهذه الفئات.. بدء استقبال طلبات الراغبين في السفر للدول المعلقة

أعلنت المديرية العامة للجوازات، استقبال طلبات المواطنين الراغبين في السفر للدول المعلق السفر لها المعلنة سابقًا بسبب فيروس (كوفيد -19)، للحالات الإنسانية، وذلك من خلال منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، آليًا، دون الحاجة إلى مراجعة مقارها.

وزير التعليم يعلن عن جوائز تقديرية للمعلمين احتفاءً بجهودهم وإنجازاتهم

شدد وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، على الدور الرئيس للمعلمين والمعلمات في تطوير عمليات التعليم، ودورهم الريادي في بناء وتطوير قدرات أبناء وبنات الوطن، ومشاركتهم الفاعلة في خدمة المجتمع، واستجابتهم للمتغيّرات في تطوير قدراتهم من خلال البرامج والدورات التدريبية المقدمة لهم.

بالفيديو.. لحظة دخول إحدى سفن «البحرية الملكية» إعصار شاهين في بحر العرب

وثَّق مقطع فيديو، لحظة دخول إحدى سفن "جلالة الملك" الحربية، التابعة للقوات البحرية الملكية السعودية، داخل إعصار شاهين في بحر العرب.

التأمينات الاجتماعية توضّح مزايا خدمة بيانات المستفيدين للمتقاعدين

حدَّدت التأمينات الاجتماعية مزايا خدمة بيانات المستفيدين لعملاء أنظمة التقاعد، وأوضحت التأمينات عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" أنَّ خدمة بيانات المستفيدين تسمح للمستفيد والقائم بالصرف بعرض بيانات المستفيدين له بالتفاصيل التالية: (رقم الوكالة- تاريخ بداية الوكالة- تاريخ انتهاء الوكالة- اسم القائم بالصرف- العلاقة بالمتقاعد -قيمة المعاش الشهري - حالة المعاش)

بهذه الخدمات.. «التعليم» تدمج الطلاب ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

أعلنت وزارة التعليم، مشاركتها في اليوم العالمي لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، الذي يُقام خلال شهر أكتوبر من كل عام.

«القضايا الإقليمية» تتصدر لقاء الجبير ووزير خارجية فرنسا

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، وتبادلا وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

بالفيديو.. مواطن يتعرض للنصب ويخسر نصف مليون ريال في دقيقة

تعرض مواطن أربعيني، لعملية نصب واحتيال من شخص ادعى بأنه موظف بأحد البنوك، وتم تحويل مبلغ نصف مليون ريال من حسابه.

أمانة جدة تغلق 47 موقعاً مخالفاً ضمن جولات متابعة الإجراءات الاحترازية

نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها خلال اليومين الماضيين 8585 جولة رقابية مع الجهات المعنية لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق 47 منشأة مخالفة.

حساب المواطن يعلن عن صدور النتائج الأهلية للدورة 47

أعلن برنامج حساب المواطن صدور النتائج الأهلية للدورة 47 (شهر أكتوبر 2021).

كيف تتأثر أجواء المملكة بإعصار شاهين؟.. محلل بـ«الوطني للأرصاد» يجيب

قال عقيل العقيل، المحلل بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، إن إعصار شاهين هو من الدرجة الأولى، واقترب للغاية من سلطنة عمان، مشيرا إلى أن حركة الرياح حول هذا الإعصار تصل إلى 130 كم/الساعة، وارتفاع الموج على سواحل السلطنة من 10 إلى 12 مترا.

بالتفاصيل.. الموارد البشرية تبدأ في توطين المطاعم وتحدد المهن المستثناه

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطبيق قرارات توطين أنشطة المطاعم والمقاهي وتوطين التموينات والأسواق المركزية وانتهاء فترة السماح المحددة للقرارين.

التجارة تستدعي 71 مركبة تويوتا «Land Cruiser» لهذا الخلل

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، استدعاء 71 مركبة تويوتا «Land Cruiser».

وقالت الوزارة - عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر - إن الاستدعاء جاء لخلل في شداد سير المحرك يؤدي إلى خروجه من مكانه، وسماع أصوات ضوضاء وظهور الإشارة التحذيرية.

مصر والسعودية توقعان عقود الربط الكهربائي 5 أكتوبر

أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، الدكتور محمد شاكر، أنّه من المقرر توقيع عقود مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية في 5 أكتوبر المقبل، على أن يتم البدء الفعلي في التنفيذ خلال 2022.

معركة الـ5 نجوم بين ليفربول ومانشستر سيتي في قمّة الدوري الإنجليزي

يستعد ليفربول ومانشستر سيتي لموقعة من العيار الثقيل على ملعب أنفيلد، في مواجهة على قمة الجدول في الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-22 يوم الأحد.

منتخب اليابان يصل إلى جدة لمواجهة الأخضر في تصفيات كأس العالم

وصلت بعثة المنتخب الياباني اليوم الأحد إلى مدينة جدة من أجل الاستعداد لمواجهة المنتخب الوطني تصفيات قارى آسيا المؤهلة لكأس العالم «قطر 2022».

«فيفا» يغرم الاتحاد 31 مليون ريال لهذا السبب

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ضربة قوية إلى نادي الاتحاد بعد إلزامه بدفع غرامه قدرها 31 مليون ريال خلال الفترة المقبلة.

إعصار شاهين.. تأجيل الرحلات الجوية بمطار مسقط حتى إشعار آخر

أعلنت هيئة مطارات سلطنة عمان تأجيل وإعادة جدولة الرحلات الجوية من وإلى مطار مسقط حتى إشعار آخر

إعصار شاهين.. سيول ورياح مرتقبة في الإمارات

تتأهب الإمارات للحالة المدارية شاهين التي تؤثر على طقس البلاد.

إعصار شاهين.. توقعات بوصول الحالة المدارية إلى اليابسة في هذا الموعد

رصدت تقارير عمانية، اليوم الأحد، توقعات بوصول إعصار شاهين إلى اليابسة بين الـساعة السادسة والتاسعة مساء.

بالصور.. الجيش العُماني يدعم المواطنين والمقيمين في المناطق المتأثرة بإعصار شاهين

بدأت قوات السلطان المسلحة، ممثلة في الجيش السلطاني العُماني، في إسناد مراكز الإيواء بمحافظة جنوب الباطنة بالمواد التموينية اللازمة.

أول حالة وفاة لطفل نتيجة تداعيات إعصار شاهين بسلطنة عمان

لقي طفل مصرعه في تجمعات مائية بولاية العامرات في محافظة مسقط بسلطنة عمان؛ نتيجة تداعيات إعصار شاهين التي تتعرض لها البلاد.

بالفيديو.. طرائف إعصار شاهين.. عجوز يقود قاربًا وسط مياه السيول

تداول رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو طريفا لعجوز يقود قاربًا وسط مياه السيول التي خلفها إعصار شاهين في عمان.

ميزة مرتقبة في واتساب.. وخبير تقني يعدد فوائدها للمستخدمين

أوضح الخبير التقني سالم الحربي، ميزة مرتقبة بتطبيق واتساب تضمن مزيدا من الخصوصية للمستخدمين.

بعد جراحة 3 ساعات.. استخراج كيلو مسامير وسكاكين من معدة رجل

نجح أطباء، في إنقاذ رجل لتواني، بعد استخراج أكثر من كيلوجرام من المواد المعدنية كانت داخل معدته، بحسب "روسيا اليوم".