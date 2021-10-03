، أمريكا تبحث عن محتال أردني سرق 1.7 مليون دولار ،

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أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" في مدينة سينسيناتي الأمريكية، مذكرة احتيال بحق شخص أردني، اسمه "إسماعيل شلش" (36 عامًا)، تتهمه المحكمة بالاحتيال عبر الإنترنت وغسيل أدوات مالية.
ووفقًا لـ"إف بي آي"؛ فإن شلش، الذي يحمل أيضًا الجنسية الفلسطينية، يبيع سيارات فارهة عبر الإنترنت لوكلاء سيارات من القطاع الخاص، دون تسليمها أبدًا بعد استلامه ثمنها.
وقال مكتب التحقيقات: إن شلش أوقع بخمس ضحايا في أربع ولايات أمريكية، بعملية احتيال بلغت حصيلتها 1.7 مليون دولار.
كما قالت الوكالة الفيدرالية: إن شلش حاول الاحتيال على ثمانية أشخاص آخرين في خمس ولايات، بعملية احتيال كانت ستكلفهم 3.4 ملايين دولار.
ووفقًا لـ"إف بي آي"؛ فقد عمل شلش في بعض الأحيان تحت الاسم المستعار "آرماند بيرغانتي"، وخدع ضحاياه بأن بريغانتي هو شخص آخر.
وعندما لم يتم تسليم السيارات؛ لم يتمكن بعض الضحايا من التواصل مع شلش، ولم يستردوا أموالهم.
ووصفت "إف بي آي" شلش بأنه ذكر أسود الشعر وبني العينين، يبلغ طوله 183 سنتيمترًا، ووزنه 97.5 كيلوغرامًا.
أمريكا تبحث عن محتال أردني سرق 1.7 مليون دولارأيمن حسن الخليج 365 2021-10-03
أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" في مدينة سينسيناتي الأمريكية، مذكرة احتيال بحق شخص أردني، اسمه "إسماعيل شلش" (36 عامًا)، تتهمه المحكمة بالاحتيال عبر الإنترنت وغسيل أدوات مالية.
ووفقًا لـ"إف بي آي"؛ فإن شلش، الذي يحمل أيضًا الجنسية الفلسطينية، يبيع سيارات فارهة عبر الإنترنت لوكلاء سيارات من القطاع الخاص، دون تسليمها أبدًا بعد استلامه ثمنها.
وقال مكتب التحقيقات: إن شلش أوقع بخمس ضحايا في أربع ولايات أمريكية، بعملية احتيال بلغت حصيلتها 1.7 مليون دولار.
كما قالت الوكالة الفيدرالية: إن شلش حاول الاحتيال على ثمانية أشخاص آخرين في خمس ولايات، بعملية احتيال كانت ستكلفهم 3.4 ملايين دولار.
ووفقًا لـ"إف بي آي"؛ فقد عمل شلش في بعض الأحيان تحت الاسم المستعار "آرماند بيرغانتي"، وخدع ضحاياه بأن بريغانتي هو شخص آخر.
وعندما لم يتم تسليم السيارات؛ لم يتمكن بعض الضحايا من التواصل مع شلش، ولم يستردوا أموالهم.
ووصفت "إف بي آي" شلش بأنه ذكر أسود الشعر وبني العينين، يبلغ طوله 183 سنتيمترًا، ووزنه 97.5 كيلوغرامًا.
03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
01:09 PM
يبيع سيارات فارهة عبر الإنترنت دون تسليمها
أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" في مدينة سينسيناتي الأمريكية، مذكرة احتيال بحق شخص أردني، اسمه "إسماعيل شلش" (36 عامًا)، تتهمه المحكمة بالاحتيال عبر الإنترنت وغسيل أدوات مالية.
ووفقًا لـ"إف بي آي"؛ فإن شلش، الذي يحمل أيضًا الجنسية الفلسطينية، يبيع سيارات فارهة عبر الإنترنت لوكلاء سيارات من القطاع الخاص، دون تسليمها أبدًا بعد استلامه ثمنها.
وقال مكتب التحقيقات: إن شلش أوقع بخمس ضحايا في أربع ولايات أمريكية، بعملية احتيال بلغت حصيلتها 1.7 مليون دولار.
كما قالت الوكالة الفيدرالية: إن شلش حاول الاحتيال على ثمانية أشخاص آخرين في خمس ولايات، بعملية احتيال كانت ستكلفهم 3.4 ملايين دولار.
ووفقًا لـ"إف بي آي"؛ فقد عمل شلش في بعض الأحيان تحت الاسم المستعار "آرماند بيرغانتي"، وخدع ضحاياه بأن بريغانتي هو شخص آخر.
وعندما لم يتم تسليم السيارات؛ لم يتمكن بعض الضحايا من التواصل مع شلش، ولم يستردوا أموالهم.
ووصفت "إف بي آي" شلش بأنه ذكر أسود الشعر وبني العينين، يبلغ طوله 183 سنتيمترًا، ووزنه 97.5 كيلوغرامًا.
، أمريكا تبحث عن محتال أردني سرق 1.7 مليون دولار ،
المصدر : الخليج 365
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