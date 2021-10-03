أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد.. تعرف عليه

محمد الفلاح - الأحد 3 أكتوبر 2021

زادت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد 2 أكتوبر 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.



وبلغ جرام الذهب عيار 24، في المملكة، 212.32 ريال (56.62 دولار).

أما جرام الذهب عيار 21، (الأكثر تداولا بالأسواق السعودية)، فبلغ نحو 185.78 ريال (49.54 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 159.24 ريال (42.46 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في المملكة سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 123.85 ريال (33.03 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) نحو 6607.50 ريال (1762 دولارا).

كما سجل سعر الجنيه الذهب، نحو 1486.21 ريال (396.32 دولار).

وارتفع الذهب، في تعاملات الجمعة (ختام تعاملات الأسبوع)، إذ عوض نزول الدولار ومخاوف بشأن ارتفاع التضخم والمخاطر على النمو أثر الرهانات على رفع أسعار الفائدة الذي يلوح في الأفق، مما يبقي المعدن على طريق تحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية، بنسبة 0.1 % إلى 1758.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 14:24 بتوقيت جرينتش.

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، بنسبة 0.1 % إلى 1759 دولارا.

وتراجع الدولار، مما جعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، وهو ما دعم الطلب.

والذهب في طريقه لتسجيل أول مكسب أسبوعي له منذ 3 سبتمبر/ أيلول الماضي، مرتفعا حوالي 0.6% حتى الآن، إذ ساعده تراجع الدولار يوم الخميس الماضي على الانتعاش بنحو 2%.

وقال فيليب ستريبل كبير محللي الأسواق في "بلو لاين فيوتشرز" بشيكاجو ، إن خسائر الدولار، وانخفاض عوائد السندات يبقيان على دعم الذهب، وذلك في الوقذ الذي يضبط فيه المستثمرون مراكزهم مع بداية الربع الرابع من العام.

ومما دعم الإقبال الذهب، تراجع الأسهم الأوروبية والآسيوية وسط مخاوف بشأن التضخم والتباطؤ المحتمل في النمو.