شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الشرقية يطّلع على إنجازات معالجة التشوه البصري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - معالجة 13003 حاوية نظافة و120382 متر مربع من الأرصفة المتهالكة

- معالجة 2762 سيارة تالفة ورفع 478405 متر مكعب من مخلفات البناء والهدم

- صيانة 3071 عمود إنارة، ومعالجة 24551 متر مربع من الكتابات المشوهة

- دهان 1147254 متر طولي من بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية.

ناقش أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم الأحد 26/2/1443هـ، خطة معالجة التشوه البصري ومؤشرات القياس لأداء البلديات، واستعراض ما تم إنجازه خلال الربع الثالث وخطة الأمانة للربع الرابع للعام 2021م، والتي تهدف بدورها ضمان معالجة التشوه البصري في المنطقة خلال الفترة الزمنية القليلة القادمة، وذلك بمقر الأمانة.

وفي بداية الاجتماع اطلع على مؤشرات قياس ما تم خلال الربع الثالث للعام 2021م، لغرفة عمليات معالجة التشوه البصري، قدمها وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي، والتي تضمّنت معالجة (13003) حاوية نظافة، ومعالجة (120382) متر مربع من الأرصفة المتهالكة، ومعالجة (19868) من حواجز الحفريات، ومعالجة (185354) متر مربع من حفر الشوارع، ومعالجة وضع (2762) سيارة تالفة، ورفع (478405) متر مكعب من مخلفات البناء والهدم، وصيانة (3071) عمود إنارة، ومعالجة (24551) متر مربع من الكتابات المشوهة، ودهان 1147254 متر طولي من بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية.

بعدها اطّلع على إنجازات معالجة التشوه البصري، في بلدية محافظة الخبر، وبلدية محافظة القطيف، وبلدية اللهابة، وبلدية الرفيعة، تمثلت في مخلفات البناء والهدم، وإزالة الكتابات المشوهة، ورفع السيارات التالفة، ومعالجة حاويات النظافة، ودهان برودرات الأرصفة والخطوط الطولية، وتحسين مظهر حواجز الحفريات، ومعالجة حفر الشوارع والتشققات، وصيانة أعمدة الانارة والفوانيس، واصلاح الانترلوك وبلاط الأرصفة المتهالكة.

واختتم الاجتماع بتوصياته التي تضمّنت تكثيف الجهود لمعالجة التشوهات البصرية للربع الرابع لهذا العام، مع استمرار وتسريع آلية الأعمال الجاري تنفيذها ومتابعتها وتطبيق معايير الجودة في المعالجة وتسخير التقنيات الحديثة في أعمال الرصد والمعالجة للتشوهات البصرية، ومتابعة كافة ما يصدر من غرفة العمليات لكل إدارة وبلدية والرفع بتقارير يومية عن نسب الإنجاز، مشددا على ضرورة متابعة ومعالجة البلاغات، مع الالتزام بتطبيق كافة معايير الجودة.