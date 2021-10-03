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وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات مع نظيره الفرنسي

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الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير خارجية جمهورية فرنسا جان إيف لودريان.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الفرنسية وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد الثقفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد بن معيوف الرويلي.

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امير السيد

امير السيد

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