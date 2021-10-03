شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يدعو لمضاعفة الجهود لخدمة ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم فيصل عبدالله فؤاد رئيس مجلس إدارة جمعية سواعد للإعاقة الحركية يرافقه أعضاء المجلس بمناسبة تشكيل مجلس الإدارة الجديد.

وأشاد سموه بالدور الذي تقوم به الجمعية وسعيها لخدمة المستفيدين من ذوي الإعاقة والتكامل مع بقية الجهات لتوفير كل ما يحتاجونه للتنقل والحياة بشكل طبيعي، كما هنأ سموه أعضاء المجلس الجديد وحثهم على بذل جهود مضاعفة للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الجمعية وتحقيق تطلعات المستفيدين.

وقدم فيصل عبدالله فؤاد شكره لسموه الكريم على دعمه واهتمامه بما تقدمه الجمعية من خدمات متنوعة للمستفيدين والمساهمة في جعل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة سهله وميسرة.