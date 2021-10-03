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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوربية جوزيب بوريل.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها على الأصعدة كافة، إلى جانب تبادل وجهات النظر تجاه أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، والمندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي، وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونيه.
03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443 02:43 PM
استعرض معه العلاقات وسبل تطويرها على الأصعدة كافة"الجبير" يستقبل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوربية جوزيب بوريل.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها على الأصعدة كافة، إلى جانب تبادل وجهات النظر تجاه أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، والمندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي، وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونيه.
، "الجبير" يستقبل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية ،
المصدر : الخليج 365
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