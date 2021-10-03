، "الإمارات المركزي" يصدر توجيهات جديدة لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال ،

محمد بن مسعود - الدمام - تساعد المؤسسات على فهم تنفيذ التزاماتها القانونية

أصدر مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأحد، توجيهات جديدة بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة، التي تقدم خدمات للشركات ذات الملاءة المالية الكبيرة.

وأفاد البنك بأن التوجيهات الجديدة ستساعد هذه المؤسسات في فهم وفعالية تنفيذ التزاماتها القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً لـ"رويترز".