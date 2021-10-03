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كم لقاحاً نالها سكان العالم؟ ومتى تعود الحياة لطبيعتها؟ اعرف الإجابة

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محمد بن مسعود - الدمام - "حصاد من 184 دولة".. بلدان الدخل الأعلى أسرع 20 مرة من الأدنى

بلغ حتى، صباح اليوم الأحد، عدد لقاحات "كوفيد - 19" التي تم إعطاؤها حول العالم 6.33 مليار جرعة في 184 دولة، وفقاً للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبيرغ الأمريكية.
وتشير البيانات إلى أن 6.33 مليار جرعة تكفي لتحصين 41.2% من سكان العالم بشكل كامل لكن بجرعات غير متوازنة؛ حيث تتم عمليات التلقيح في البلدان والمناطق ذات الدخل الأعلى بمعدل أسرع 20 مرة من البلدان والمناطق ذات الدخل الأدنى.

متى تعود الحياة إلى طبيعتها؟
يقول خبراء الأمراض المعدية إن الحياة لا يمكن أن تعود إلى طبيعتها قبل تلقيح 70% إلى 85% من سكان العالم، ومن المرجح أن يستغرق الأمر 5 أشهر أخرى لتغطية 75% من سكان العالم في حال استمرت وتيرة التلقيح على المستوى الحالي والتي تبلغ في المتوسط أكثر من 18 مليون جرعة يومياً.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443 02:32 PM

"حصاد من 184 دولة".. بلدان الدخل الأعلى أسرع 20 مرة من الأدنى

كم لقاحاً نالها سكان العالم؟ ومتى تعود الحياة لطبيعتها؟ اعرف الإجابة
خالد علي

بلغ حتى، صباح اليوم الأحد، عدد لقاحات كورونا "كوفيد - 19" التي تم إعطاؤها حول العالم 6.33 مليار جرعة في 184 دولة، وفقاً للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبيرغ الأمريكية.
وتشير البيانات إلى أن 6.33 مليار جرعة تكفي لتحصين 41.2% من سكان العالم بشكل كامل لكن بجرعات غير متوازنة؛ حيث تتم عمليات التلقيح في البلدان والمناطق ذات الدخل الأعلى بمعدل أسرع 20 مرة من البلدان والمناطق ذات الدخل الأدنى.

متى تعود الحياة إلى طبيعتها؟
يقول خبراء الأمراض المعدية إن الحياة لا يمكن أن تعود إلى طبيعتها قبل تلقيح 70% إلى 85% من سكان العالم، ومن المرجح أن يستغرق الأمر 5 أشهر أخرى لتغطية 75% من سكان العالم في حال استمرت وتيرة التلقيح على المستوى الحالي والتي تبلغ في المتوسط أكثر من 18 مليون جرعة يومياً.

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، كم لقاحاً نالها سكان العالم؟ ومتى تعود الحياة لطبيعتها؟ اعرف الإجابة ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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