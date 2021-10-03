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تستهوي ورش الطبخ المصاحبة لمعرض الرياض الدولي للكتاب والمقام حالياً في واجهة الرياض، العديد من الشباب السعودي من الجنسين، خاصةً من الذكور؛ للتعرف على أصناف ما تقدمه ثقافات المطابخ العالمية المختلفة.
وتؤكد الشيف رجاء داغستاني أنه من الملاحظ أن ورش الطبخ تجد إقبالاً من الشباب السعودي خاصة الذكور، مشيرةً إلى أن الطبخ جزء أصيل من الثقافة عموماً، بل ويمثل الدول والحضارات ثقافياً، وقالت: "من المبهج تضمّن معرض الكتاب لهذا العام ورشاً ومنصات تعرف بالمطبخ السعودي، وأصبح هناك إثراء كبير للزوار المهتمين، الذين لم تقتصر زياراتهم على شراء كتب الطبخ، بل صار بإمكانهم المشاركة في إعداد الأطباق العديدة".
يُذكر أنّ معرض الرياض الدولي الكتاب خصص في برنامجه ورش تفاعلية لنقل الخبرات والتجارب، يقدمها خبراء في مجالات الإبداع المختلفة، وتتضمن أفكاراً ومحاور مرتبطة بالثقافة، يجد المشتركون فيها فرصاً للحوارات البناءة والتواصل الفّعال، وتقدم فيها شهادة حضور للمشاركين.
03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443 02:12 PM
"داغستاني": جزء أصيل من الثقافة بل ويمثل الدول والحضاراتشاهد.. ورش طبخ تستقطب الشباب في "الرياض الدولي للكتاب"
تستهوي ورش الطبخ المصاحبة لمعرض الرياض الدولي للكتاب والمقام حالياً في واجهة الرياض، العديد من الشباب السعودي من الجنسين، خاصةً من الذكور؛ للتعرف على أصناف ما تقدمه ثقافات المطابخ العالمية المختلفة.
وتؤكد الشيف رجاء داغستاني أنه من الملاحظ أن ورش الطبخ تجد إقبالاً من الشباب السعودي خاصة الذكور، مشيرةً إلى أن الطبخ جزء أصيل من الثقافة عموماً، بل ويمثل الدول والحضارات ثقافياً، وقالت: "من المبهج تضمّن معرض الكتاب لهذا العام ورشاً ومنصات تعرف بالمطبخ السعودي، وأصبح هناك إثراء كبير للزوار المهتمين، الذين لم تقتصر زياراتهم على شراء كتب الطبخ، بل صار بإمكانهم المشاركة في إعداد الأطباق العديدة".
يُذكر أنّ معرض الرياض الدولي الكتاب خصص في برنامجه ورش تفاعلية لنقل الخبرات والتجارب، يقدمها خبراء في مجالات الإبداع المختلفة، وتتضمن أفكاراً ومحاور مرتبطة بالثقافة، يجد المشتركون فيها فرصاً للحوارات البناءة والتواصل الفّعال، وتقدم فيها شهادة حضور للمشاركين.
، شاهد.. ورش طبخ تستقطب الشباب في "الرياض الدولي للكتاب" ،
المصدر : الخليج 365
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