بالتفاصيل.. الموارد البشرية تبدأ في توطين المطاعم وتحدد المهن المستثناه

الرياض - محمد عبدالله - بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطبيق قرارات توطين أنشطة المطاعم والمقاهي وتوطين التموينات والأسواق المركزية وانتهاء فترة السماح المحددة للقرارين.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية عبر موقعها الإلكتروني أن نسبة التوطين للمطاعم وهي «المطاعم مع الخدمة، مطابخ الولائم، محلات الوجبات السريعة، محلات بيع العصائر» ذات المباني المستقلة أو المختلطة بنسبة 20%.

وإذا كانت المطاعم داخل المجمعات والمراكز التجارية المغلقة فيكون التوطين بنسبة 40% باستثناء المهن المستثناة؛ وتطبق النسبة في حال كان هناك 4 عاملين فأكثر في الوردية الواحدة داخل المنفذ في جميع المناطق، وفقا لوزارة الموارد البشرية.

الأنشطة والمهن المستثناه

وتشمل الأنشطة المستثناة: «الكافتيريا، تجهيز وإعداد الطعام أو المتعهدين "التموين"، متعهدي الإعاشة، المقاصف والكافتيريات في المصانع والمكاتب والمستشفيات والمدارس، المطاعم والمقاهي داخل الفنادق والشقق والفلل الفندقية».

أما المهن المستثناة هي «عامل النظافة، وعامل الشحن والتفريغ»، على ألا تزيد نسبتهم عن 20% من العاملين في المنفذ في الوردية الواحد مع الالتزام بالزي الموحد، وأن تكون مهنة العامل مدونة خلف الزي.

فيما ستكون نسبة التوطين للمقاهي التي تقدم المشروبات، محلات المثلجات والآيس كريم، ذات المباني المستقلة أو المختلطة بنسبة 30% من العاملين في جميع المهن باستثناء المهن المستثناة.

أما المقاهي ذات المجمعات والمراكز التجارية المغلقة فستبلغ نسبة التوطين فيها 50% في جميع المهن باستثناء المهن المستثناة؛ وتطبق النسبة في حال كان هناك عاملان فأكثر في الوردية الواحدة داخل المنفذ في جميع المناطق.

وستكون نسبة التوطين 100% في السيارات المتجولة لبيع الأغذية مثل سيارات الآيس كريم، سيارات بيع المشروبات، سيارات بيع الأغذية ولا يوجد مهن مستثناة، وتطبق النسبة بشكل كامل على جميع المناطق، وفقا لوزارة الموارد البشرية.

قرار توطين التموينات

وشمل قرار توطين التموينات والأسواق المركزية جميع التموينات التي لا تقل مساحتها عن 300 متر مربع، والأسواق المركزية التي لا تقل مساحتها عن 500 متر مربع، وفقا لوزارة الموارد البشرية.

ويتم في المرحلة الأولى قصر العمل في منافذ البيع على السعوديين بنسبة 100% في مهن «محاسب زبائن، ومشرف صناديق المحاسبة، وخدمة العملاء "علاقات العملاء / الأمانات»، وقصر العمل في منافذ البيع على السعوديين بنسبة 50% من مجموع العاملين في مهنة «مشرف قسم»، وفقا لوزارة الموارد البشرية.

فيما تتضمن المرحلة الثانية والتي تبدأ بعد 6 أشهر من الآن قصر العمل في منافذ البيع على السعوديين بنسبة 100% في مهنة (مشرف قسم)، وقصر العمل في منافذ البيع على السعوديين بنسبة 50% من مجموع العاملين في مهن (مدير قسم، ومساعد مدير فرع، ومدير فرع).

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