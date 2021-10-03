«الأمن السيبراني» يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بشأن تحديث «جوجل كروم»

الرياض - محمد عبدالله - أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا عالي الخطورة بشأن تحديث أمني في متصفح Google Chrome.

وأوضح المركز، أن "Google" أصدرت تحديثًا لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفح "Chrome" لأنظمة Windows،Mac،Linux، مشيرا إلى أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات للكشف والإفصاح عن المعلومات، وتنفيذ برمجيات خبيثة.

وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 94.0.4606.71، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديث اللازم يمكن الاطلاع عليه من هنا.

وأشار المركز إلى أن طريقة التحديث تكون باتباع الخطوات التالية:

- افتح Chrome.

- في أعلى يسار الشاشة انقر على "المزيد «مساعدة «معلومات عن Google Chrome.

- رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة "Google Chrome".

- سيبحث Chrome عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي

انقر على إعادة التشغيل.

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