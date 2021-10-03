جامعة جازان تستضيف الاجتماع الـ24 لرؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم بدول مجلس التعاون

الرياض - محمد عبدالله - تستضيف جامعة جازان الاجتماع الـ24 للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 6- 7 أكتوبر 2021.

وأوضح رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أن الجامعة أنهت استعدادها لاستقبال الوفود المشاركة في الاجتماع، مؤكدًا أن التعاون بين الجامعات الخليجية يفتح مجالا واسعا لتبادل الخبرات المعرفية والإدارية الجديدة ويكسبها ثراء في الرؤى المستقبلية بما يمكنها من تجاوز التحديات لبناء الإنسان الخليجي وتزويده بمهارات العصر بما يعزز من دور التعليم وتطوير مجالاته في دول مجلس التعاون الخليجي.

كما أوضح أن الاجتماع يهدف لتعزيز التكامل ودعم مسيرة التعاون بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في بناء مجتمع خليجي يمتلك المعارف والمهارات لمواكبة متغيرات العصر ومواجهة تحدياته المختلفة، وتعزيزاً لدور الجامعات، منوهًا بالدعم غير المحدود والاهتمام الكبير من قادة دول مجلس التعاون بالتعليم؛ إيمانا منهم بالدور الحيوي لرأس المال البشري، وتنميته بأحدث ما توصلت إليه الدول من طرق وأساليب التعليم والتدريب في بناء الإنسان، الذي يمثل هدفا استراتيجيا في مسيرة العمل المشترك وعنصرا أساسيا في تحقيق التنمية الشاملة.

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