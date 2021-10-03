الموارد البشرية تحدد الإجراء المطلوب حال تناقض الراتب المسجل عن الفعلي

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، الإجراء المطلوب في حالة تناقض الراتب المسجل عن الراتب الفعلي.



وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء»، إن المستفيد في تلك الحالة يمكنه تقديم بلاغ كالتالي:

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جاء ذلك، ردا على بلاغ ورد لحساب «خدمة العملاء» التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – عبر تويتر – قال فيه أحد المستفيدين: إن الراتب ينزل لي بالتأمينات ٤٠٠٠ ريال وأنا أستلمه ٣٠٠٠ ريال هل هذا من حق صاحب العمل؟.

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