«القضايا الإقليمية» تتصدر لقاء الجبير ووزير خارجية فرنسا

الرياض - محمد عبدالله - بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، وتبادلا وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الدولة للشؤون الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية جمهورية فرنسا، وذلك بحضور مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية بوزارة الخارجية سلطان بن خزيم.

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