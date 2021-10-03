خبير مناخي: 7 مناطق في المملكة تتأثر ببقايا إعصار شاهين

الرياض - محمد عبدالله - قال الخبير المناخي الدكتور زياد الجهني إن بقايا إعصار شاهين تؤثر على 7 مناطق بالمملكة.

وتوقع الجهني، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أن تتأثر المملكة ببقايا إعصار شاهين على هيئة منخفض مداري محمل برطوبة كثيفة وامطار مابين غزيرة ومتوسطة على جنوب الشرقية وجنوب الرياض وجيزان وعسير والباحة ومكة والمدينة.

وكان مركز الأرصاد، بدأ يتابع تأثير الحالة المدارية من الأسبوع الماضي، بالتعاون مع الأرصاد الإقليمية، متوقعًا أن يكون يوم الاثنين بداية تأثر أجواء المملكة بشكل غير مباشر بإعصار شاهين، تشمل أجزاء من مناطق المنطقة الشرقية والرياض وعسير وجازان.

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