حساب المواطن يعلن عن صدور النتائج الأهلية للدورة 47

الرياض - محمد عبدالله - أعلن برنامج حساب المواطن صدور النتائج الأهلية للدورة 47 (شهر أكتوبر 2021).

وقال حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة: "لتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://ca.gov.sa".

وفي وقت لاحق كان قد حدد حساب المواطن الإجراءات التي يتخذها البرنامج في حال تجاوز المدة المحددة للاعتراض على نتائج الأهلية، موضحاً انه في حالة تجاوز مدة الاعتراض 3 أشهر لا يمكن إعادة تقديم الطلب في البرنامج مرة أخرى.

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