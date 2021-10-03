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حساب المواطن يعلن عن صدور النتائج الأهلية للدورة 47

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الرياض - محمد عبدالله - أعلن برنامج حساب المواطن صدور النتائج الأهلية للدورة 47 (شهر أكتوبر 2021).

وقال حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة: "لتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://ca.gov.sa".

وفي وقت لاحق كان قد حدد حساب المواطن الإجراءات التي يتخذها البرنامج في حال تجاوز المدة المحددة للاعتراض على نتائج الأهلية، موضحاً انه في حالة تجاوز مدة الاعتراض 3 أشهر لا يمكن إعادة تقديم الطلب في البرنامج مرة أخرى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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