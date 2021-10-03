كيف تتأثر أجواء المملكة بإعصار شاهين؟.. محلل بـ«الوطني للأرصاد» يجيب



الرياض - محمد عبدالله - قال عقيل العقيل، المحلل بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، إن إعصار شاهين هو من الدرجة الأولى، واقترب للغاية من سلطنة عمان، مشيرا إلى أن حركة الرياح حول هذا الإعصار تصل إلى 130 كم/الساعة، وارتفاع الموج على سواحل السلطنة من 10 إلى 12 مترا.

وأوضح "العقيل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح السعودية"، على فضائية "السعودية"، تأثيرات إعصار شاهين على أجواء المملكة، مؤكدًا أنها ستتأثر بشكل غير مباشر خلال الـ48 ساعة القادمة.

وتابع: "بمجرد دخول الإعصار إلى اليابسة يموت، ويتحول إلى عاصفة مدارية ثم منخفض جوي، وهو ما ستتأثر به أجواء المملكة".

وأشار "العقيل"، إلى توقع هطول أمطار غزيرة وسحب رعدية على المملكة بالجزء الجنوبي الشرقي، كما تشهد عدد من المناطق بالرياض أمطار متوسطة إلى غزيرة، ويتحرك المنخفض الجوي خلال نهاية الأسبوع وتتأثر به منطقة نجران وشرق المرتفعات الجنوبية بمحافظة بيشة ومنطقة عسير.

ونصح المحلل بالمركز الوطني للأرصاد، بضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني عند دخول الإعصار المملكة، ومتابعة التنبيهات والتحذيرات أولا بأول.

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