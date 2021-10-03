شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة المطبات العشوائية ومعالجة التشوه البصري في العاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية الشوقية الفرعية حملة ميدانية على المنشآت التجارية والغذائية، وذلك ضمن جهودها لمعاجلة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالعاصمة المقدسة.

وأوضحت الأمانة أنه تم تنفيذ حملات ميدانية على المنشآت التجارية والغذائية، لمعالجة التشوه البصري لواجهات المحال, كما أزالت بلدية الشرائع الفرعية المطبات العشوائية المخالفة للاشتراطات الفنية في عدد من المواقع ضمن نطاقها الإشرافي .

وأكدت الأمانة أنها تعمل جاهدة على معالجة التشوه البصري وتسعى لتعزيز الوعي والسلوك الحضاري وحماية المرافق والطرق العامة، داعية الجميع بضرورة التعاون بالإبلاغ عن المخالفات او الملاحظات عبر الرقم الموحد 940 أو من خلال مواقع التواصل الرسمية