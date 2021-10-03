، لأول مرة.. السعودية تشارك بفريق للمتزلجين في "أولمبياد بكين 22 الشتوية" ،

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تكثّف المملكة العربية السعودية استعداداتها لبكين 2022؛ حيث تعمل المملكة على تأهيل الرياضيين لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية لأول مرة.
ويعمل فريق من المتزلجين السعوديين لرفع العلم السعودي قريباً في حفل افتتاح دورة الالعاب الاولمبية الشتوية في بكين 2022 في 4 فبراير المقبل.
وتتشابه ظروف الفريق السعودي بفريق المتزلجين من جامايكا الذي منح الدولة الكاريبية أول أولمبياد شتوية لها على الإطلاق في عام 1988، كما عيّن الاتحاد الجامايكي الأولمبي (JOA) مدربين من الولايات المتحدة والنمسا للمساعدة على منح الفريق التعليم والخبرة الكافية في التزلج، كذلك عيّنت السعودية مدربين أوروبيين للغرض نفسه إلى جانب تنظيم معسكر تدريبي في جبال الألب السويسرية.
ويشارك ثمانية رياضيين سعوديين في "برامج تدريبية صارمة في الفترة التي تسبق الأولمبياد"، بينما يتمتعون جميعاً ببعض الخبرة في الرياضات الشتوية.
وتعد مشاركة الرياضيين السعوديين في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، لأول مرة، كجزءٍ من جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لاستكشاف صناعات جديدة، وكذلك تحسين صحة المواطنين، وفتح عديد من المجالات الرياضية والاجتماعية للسعوديين.
وكانت بكين في عام 2015 قد حصلت على شرف تنظيم الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، وأصبحت أول مدينة تستضيف الألعاب الصيفية والشتوية بعد أن الخليج 365 لها تنظيم أولمبياد 2008 الصيفي.
03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443 12:30 PM
يستعدون بـ "برامج تدريبية صارمة" ويرفعون علم المملكة في 4 فبراير المقبللأول مرة.. السعودية تشارك بفريق للمتزلجين في "أولمبياد بكين 22 الشتوية"
تكثّف المملكة العربية السعودية استعداداتها لبكين 2022؛ حيث تعمل المملكة على تأهيل الرياضيين لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية لأول مرة.
ويعمل فريق من المتزلجين السعوديين لرفع العلم السعودي قريباً في حفل افتتاح دورة الالعاب الاولمبية الشتوية في بكين 2022 في 4 فبراير المقبل.
وتتشابه ظروف الفريق السعودي بفريق المتزلجين من جامايكا الذي منح الدولة الكاريبية أول أولمبياد شتوية لها على الإطلاق في عام 1988، كما عيّن الاتحاد الجامايكي الأولمبي (JOA) مدربين من الولايات المتحدة والنمسا للمساعدة على منح الفريق التعليم والخبرة الكافية في التزلج، كذلك عيّنت السعودية مدربين أوروبيين للغرض نفسه إلى جانب تنظيم معسكر تدريبي في جبال الألب السويسرية.
ويشارك ثمانية رياضيين سعوديين في "برامج تدريبية صارمة في الفترة التي تسبق الأولمبياد"، بينما يتمتعون جميعاً ببعض الخبرة في الرياضات الشتوية.
وتعد مشاركة الرياضيين السعوديين في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، لأول مرة، كجزءٍ من جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لاستكشاف صناعات جديدة، وكذلك تحسين صحة المواطنين، وفتح عديد من المجالات الرياضية والاجتماعية للسعوديين.
وكانت بكين في عام 2015 قد حصلت على شرف تنظيم الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، وأصبحت أول مدينة تستضيف الألعاب الصيفية والشتوية بعد أن الخليج 365 لها تنظيم أولمبياد 2008 الصيفي.
، لأول مرة.. السعودية تشارك بفريق للمتزلجين في "أولمبياد بكين 22 الشتوية" ،
المصدر : الخليج 365
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