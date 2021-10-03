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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير خارجية جمهورية فرنسا جان إيف لودريان.
وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها على الأصعدة كافة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية بوزارة الخارجية سلطان بن خزيم.
03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443 12:17 PM
تبادلا وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشتركالجبير يبحث مع وزير خارجية فرنسا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير خارجية جمهورية فرنسا جان إيف لودريان.
وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها على الأصعدة كافة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية بوزارة الخارجية سلطان بن خزيم.
، الجبير يبحث مع وزير خارجية فرنسا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها ،
المصدر : الخليج 365
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