شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة جنوب الشرقية غداً بسبب الإعصار «شاهين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تأثير الإعصار يستمر الاثنين والثلاثاء على منفذ بطحاء وسلوی وحرض

كشف المركز الوطني للأرصاد بان أجواء المملكة تتأثر بصورة غير مباشرة من الحالة المدارية في بحر عمان حيث يتوقع تكّون منخفض جوي يتسبب في هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة ، مصحوبة بزخات من البرد ورياح هابطة (تصل سرعتها إلى أكثر من 50كم/س) وتؤدي إلى إثارة الغبار ، و يبدأ تأثيرها يومي الاثنين والثلاثاء على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (منفذ بطحاء، سلوی، حرض) بأمطار متوسطة إلى غزيرة ويمتد التأثير يومي الثلاثاء والأربعاء إلى أجزاء من منطقة الرياض (حوطة بني تميم، ليلى)، ومن ثم على (وادي الدواسر، السليل) ويتوقع أن تتأثر الأجزاء الشرقية لمنطقة عسير (بيشة، تثليث) وأجزاء من منطقة نجران (نجران، حبونا، بدر الجنوب، شرورة) ، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء ، وشرق مرتفعات منطقة مكة المكرمة (الخرمة، رنية، تربة، ظلم، المويه) بأمطار متوسطة في مجملها يومي الأربعاء والخميس .

وأوضح المركز الوطني بان التوقعات تشير بمشيئة الله تعالى إلى استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة (قد تؤدي إلى جريان السيول) من يوم الإثنين إلى الجمعة على مناطق عسير (ابها، خميس مشيط، ظهران الجنوب، الحرجة، سراة عبيدة محايل، المجاردة، رجال المع، بارق، تنومة، النماص، بلقرن) ، وجازان (فيفا، العارضة، الداير، هروب، الخوبة، الحقو) ، ويمتد تأثيرها بأمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة خلال نفس الفترة إلى أجزاء من مناطق: جازان (جازان، بيش، أبو عريش، الطوال، صامطة، فرسان) ، والباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، الحجرة، قلوة، المخواه، العقيق) ، ومكة المكرمة (الطائف، میسان، اضم، العرضيات) ، ولا يستبعد أن تتأثر أجزاء من منطقة مكة المكرمة (مكة المكرمة، الجموم، الكامل، خليص الليث، القنفذة) بتواجد السحب الرعدية الممطرة وتأثير الرياح الهابطة شديدة السرعة المثيرة للغبار.