شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال المتنقلة تقدم خدماتها في 32 موقعاً بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تقديم الخدمة للرجال والنساء في مقر تجمع الأحساء الصحي الثلاثاء

- توفير الخدمة للرجال في محكمة التنفيذ الأربعاء .. وللنساء في مكتب الضمان بالقطيف

تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال والنساء في (32) موقعاً حول المملكة ضمن مبادرة " نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير اليوم بتقديم الخدمة للرجال والنساء في مركز الحيمة، ومركز خيم، وفي القاعدة الجوية بمحافظة خميس مشيط لمدة يومين لكل موقع، وللرجال في مقر البريد السعودي بمحافظة النماص، وفي مقر المعهد العلمي بمحافظة رجال المع لمدة يوم واحد لكل منهما، ويوم الاثنين تقدم الخدمة للرجال والنساء في مستشفى سبت العلايا لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة للرجال يوم الثلاثاء في مكتب الإشراف التربوي بمحافظة أحد رفيدة لمدة يوم.

كما تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم بتقديم خدماتها اليوم للنساء في محافظة أضم لمدة أسبوع، وللرجال في محافظتي الكامل وميسان ومركز قيا لمدة يوم لكل منهما، وفي مقر قيادة الأسطول الغربي للقوات البحرية الملكية السعودية لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الاثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم واحدِ.

وفي منطقة الباحة تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال اليوم في مقر مرور محافظة العقيق، ومقر إدارة التعليم بمحافظة المخواة، ومتوسطة النجاح ببني ظبيان لمدة يومين لكل موقع، وللنساء في مطار الملك سعود لمدة يوم واحد ، ويوم الاثنين في مكتب التعليم النسوي بالعقيق لمدة يومين.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة القصيم بتقديم خدماتها للرجال والنساء اليوم في مركز دخنه لمدة ثلاثة أيام، ويوم الاثنين تقدم الخدمة للنساء في مقر المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم لمدة يوم، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال والنساء في كتابة عدل مدينة بريدة ويوم الأربعاء مقر المحكمة العامة بمدينة بريدة لمدة يوم واحد لكل منهم.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في المنطقة الشرقية بتقديم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال والنساء في مقر تجمع الأحساء الصحي لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة للرجال يوم الأربعاء في محكمة التنفيذ وللنساء في مكتب الضمان الاجتماعي بالقطيف لمدة يوم لكل منهما.

وفي منطقة نجران تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها اليوم للنساء في مركز المشيعلية، ويوم الأربعاء في محافظة خباش لمدة يومين لكل منهما، فيما تقدم الخدمة في منطقة المدينة المنورة يوم غد الاثنين للرجال والنساء في مركز رخو لمدة ثلاثة أيام، ويوم الثلاثاء للرجال في مركز التأهيل الشامل لمدة يوم.

كما تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء لمدة أسبوع في موقع واحد في مناطق الرياض وحائل والجوف ، حيث تقوم اليوم بتقديم الخدمة مقر وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمدينة الرياض ، وفي محافظة الشملي بمنطقة حائل ، وفي بمركز صوير بمنطقة الجوف.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.