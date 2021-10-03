شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مصادر لـ ”الخليج 365” : السماح لمن هم أقل من 18 سنه بالمغادرة للبحرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت مصادر لـ"اليوم" أنه تم السماح لمن هم أقل من 18 سنه بالمغادره لدولة البحرين، من عمره 12 سنه وفوق شرط وجود جرعتين، وأقل من 12 يشترط تأمين طبي.

وكانت وزارة الداخلية قررت أن يكون السماح بسفر المواطنين إلى البحرين الشقيقة وفق عدد من الاشتراطات منها أن يكون المسافرون ممن تتجاوز أعمارهم (18) عاماً، وأن تكون حالتهم الصحية في تطبيق (توكلنا) محصّنًا ، أكمل جرعات لقاح (كوفيد 19) أو محصّنًا متعافي. ولا يشمل ذلك المحصنين بجرعة واحدة.