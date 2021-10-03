، الاصطدام المميت.. شاهد قطيع إبل يهدّد حياة عابري طريق "المجاردة - خاط" ،

محمد بن مسعود - الدمام - ترعى من أشجار جزيرة المسارين الوسطية في وقت الحركة المرورية الكثيفة

وثّقت عدسة مواطن نهاية الأسبوع الماضي، قطيعاً من الإبل يرعى من أشجار الجزيرة الوسطية بين المسارَيْن في الشارع الرئيس بمحافظة المجاردة؛ وسط مطالبات بحماية المارة وسالكي الطريق من خطر الاصطدام المميت والمحافظة كذلك على المكتسبات الزراعية والعامة.

وفي التفاصيل، وثّق مواطن ظهر الخميس الماضي، قطيعاً من الإبل السائبة وسط الشارع العام، وهي ترعى من أشجار الجزيرة الوسطية بين المسارَيْن على الطريق الرئيس بين المجاردة ومركز خاط والممتد لمحافظة النماص عبر عقبتَي التوحيد وسنان جنوباً، والذي يصادف خروج الموظفين من أعمالهم والطلاب والمعلمين من مدارسهم، والذي يشهد حركة مرورية كثيفة تستلزم وجود قواعد للسلامة المرورية على الطريق.

فيما جدّد المواطنين، مطالباتهم للجهات المختصة، بضرورة تطبيق العقوبات بحق المخالفين الذين تركوا للإبل العنان والتجوّل في الشوارع دون أدنى مسؤولية أو الاكتراث لما قد تسبّبه من حوادث دامية؛ فضلاً عن مدى خطورتها على الممتلكات العامة.

وكانت "الخليج 365" قد نشرت حالة مشابهة في محافظة المجاردة مطلع عام 1441هـ؛ بعنوان: "شاهد.. الإبل السائبة في منتصف الشارع العام بالمجاردة".