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قال مسؤول هندي بارز اليوم الأحد، إنه تم احتجاز أريان خان، ابن الممثل الهندي الشهير شاروخان لاستجوابه، عقب أن داهم مكتبُ مكافحة المخدرات سفينة قبالة ساحل مومباي، كان يقام على متنها حفل يتم فيه تعاطي المخدرات.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، نقلت صحيفة هندوستان تايمز عن سمير وانخيدي المسؤول بمكتب مكافحة المخدرات القول: "أريان كان على متن السفينة السياحية عندما داهمت عناصر المكتب الحفل الصاخب".
واعتقلت عناصر مكتب مكافحة المخدرات ثمانية أشخاص واحتجزوا عددًا آخر لاستجوابهم؛ لصلتهم بالحفل الصاخب على متن السفينة السياحية.
وقالت عناصر مكتب مكافحة المخدرات إنهم تلقوا معلومات بشأن الحفل، وقام أفراد من المكتب بالتخفي كركاب على متن السفينة السياحية، التي كانت تُقل مئات الركاب وفي طريقها إلى جاوة.
وعثر عناصر مكتب مكافحة المخدرات على مواد مخدرة مع الأشخاص الذين تم احتجازهم بعد المداهمة.
03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443 11:28 AM
في مداهمة سفينة قبالة ساحل مومبايالقبض على ابن الممثل الهندي شاروخان
قال مسؤول هندي بارز اليوم الأحد، إنه تم احتجاز أريان خان، ابن الممثل الهندي الشهير شاروخان لاستجوابه، عقب أن داهم مكتبُ مكافحة المخدرات سفينة قبالة ساحل مومباي، كان يقام على متنها حفل يتم فيه تعاطي المخدرات.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، نقلت صحيفة هندوستان تايمز عن سمير وانخيدي المسؤول بمكتب مكافحة المخدرات القول: "أريان كان على متن السفينة السياحية عندما داهمت عناصر المكتب الحفل الصاخب".
واعتقلت عناصر مكتب مكافحة المخدرات ثمانية أشخاص واحتجزوا عددًا آخر لاستجوابهم؛ لصلتهم بالحفل الصاخب على متن السفينة السياحية.
وقالت عناصر مكتب مكافحة المخدرات إنهم تلقوا معلومات بشأن الحفل، وقام أفراد من المكتب بالتخفي كركاب على متن السفينة السياحية، التي كانت تُقل مئات الركاب وفي طريقها إلى جاوة.
وعثر عناصر مكتب مكافحة المخدرات على مواد مخدرة مع الأشخاص الذين تم احتجازهم بعد المداهمة.
، القبض على ابن الممثل الهندي شاروخان ،
المصدر : الخليج 365
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