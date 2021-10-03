، "جمعية ألزهايمر" تختتم حملتها التوعوية والتثقيفية "عهد لا يفنى" ،

محمد بن مسعود - الدمام - للتعريف بمراحل المرض الأساسية ومسارات التحول للمريض

اختتمت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، حملتها "عهد لا يفنى" التي أطلقتها في كافة مناطق المملكة العربية السعودية بالتزامن مع الشهر العالمي للزهايمر (شهر سبتمبر)، من خلال تواجد معالم ألزهايمر التي تتجسد في: (هضبة ألزهايمر، ومتاهة ألزهايمر، ومجسم الرؤية) والتي تصف للجمهور العام شعور مريض ألزهايمر، وتعرّف بمراحل المرض الأساسية ومسارات التحول والتمكين، وأبرز إنجازات الجمعية، وتوضح المراحل الأولية لمريض ألزهايمر.

وكانت الحملة قد شهدت حراكًا إعلاميًّا وإعلانيًّا من خلال وسائل الإعلام الحديث والقنوات والإذاعات والصحف الإلكترونية والمجلات المتخصصة، كما شهدت العديد من المحاضرات التوعوية عن مرض ألزهايمر.

ألقى هذه المحاضرات كل من: الدكتور هاشم بالبيد، والدكتور وليد الكريدي، والدكتورة نسرين جستنيه، والدكتور صلاح الدهان، والدكتور عبدالعزيز العضياني، والدكتور محمد سمير خشيم، والدكتورة الهنوف الحقيل.

وفي إطار رسالتها لبث الوعي ونشر التوعية بمرض ألزهايمر وبأعراض المرض وسبل الوقاية؛ كان للجمعية حضور وتواجد في كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومجمع شرفات الندى، ويو ووك، والبوليفارد؛ حيث شهدت حراكًا مجتمعيًّا مكثفًا على أرض الواقع، وكذلك من خلال منصات التواصل الاجتماعي وتفاعل الآلاف مع الهاشتاق الذي أطلقته الجمعية #عهد لا يفنى، وكذلك الرسائل التوعوية التي تعكس الخدمات التي تقدمها.

صاحَبَ الحملة توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع كل من الجمعية السعودية للرعاية الصحية المنزلية، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وهيئة حقوق الإنسان.

يأتي ذلك في إطار برنامج الجمعية للشراكات الاستراتيجية الوطنية لتكامل العمل الخيري، الذي يمكّن الجمعية من الوصول إلى أكبر عدد من الشرائح المستهدفة بأعمال الجمعية.

ونيابة عن مجلس إدارتها وكافة منسوبيها؛ وجّهت الجمعية رسالة شكر وتقدير وامتنان إلى كل الجهات التي أسهمت في إنجاح هذه الحملة، ونشر التوعية في المجتمع، ومنها: أمانات المناطق، والوزارات، والهيئات، والمطارات، والجامعات، والمدارس، والمستشفيات، والمراكز الصحية، والبنوك، والفنادق، والأبراج، والصيدليات، والمراكز التجارية، والمطاعم، والمقاهي، ومحلات الزهور والأثاث، وعدد من تطبيقات التوصيل والنوادي الصحية، والصالونات.

للمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل على الموقع الإلكتروني alz.org.sa، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي @saudialzheimer أو على هاتف الجمعية 0114100112/0112143838.