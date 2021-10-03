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نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب).
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٨ مساءً.
03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443 11:06 AM
مصحوبة برياح تؤدي إلى تدني الرؤية وتساقط البرد وجريان السيوليوم ماطر يواعد عسير.. مركز الأرصاد: حالة تستمر حتى 8 مساء
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب).
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٨ مساءً.
، يوم ماطر يواعد عسير.. مركز الأرصاد: حالة تستمر حتى 8 مساء ،
المصدر : الخليج 365
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