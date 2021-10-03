تعرف على طقس الخليج اليوم.. بدء إعصار شاهين

الرياض - محمد عبدالله - يشهد طقس الخليج اليوم بدء الحالة المدارية شاهين على سلطنة عمان يصاحبه تأثيرات على دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما تشهد الكويت طقسًا معتدلًا، بينما تشهد السعودية رياحًا نشطة على عدة مناطق.

قال المركز الوطني للأرصاد في المملكة، إن طقس منطقة الخليج العربي يشهد رياحًا سطحيَّة شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، كما أنَّ حالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

طقس السعودية اليوم

يشهد طقس السعودية اليوم الأحد أمطارًا رعدية ورياح نشطة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج على عدة مناطق منها عسير والباحة والمدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك والمنطقة الشرقية.

ويكون الطقس اليوم الأحد في الكويت صافيًا نهارًا وليلًا بلا رياح أو رطوبة أو أمطار، حيث تكون درجات الحرارة نهارًا 41 درجة بينما تنخفض ليلًا إلى 28 درجة، وفقا لموقع «طقس العرب».

طقس الإمارات اليوم

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون طقس الإمارات اليوم غائمًا جزئيًا مغبرًا أحيانًا يصبح غائما على بعض المناطق الشرقية والداخلية مع تكاثر السحب الركامية تصاحبها أمطار مختلفة الشدة.

والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانًا خاصة مع السحب مثيرة الغبار والأتربة تؤدّي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 20 إلى 40 تصل إلى 55 كم/س.

وتوقع أن يكون الموج في الخليج العربي متوسطًا يصبح مضطربًا أحيانًا، حيث يحدث المد الأول عند 12:15 والمد الثاني عند 22:31 والجزر الأول عند الساعة 16:35 والجزر الثاني عند الساعة 05:49

وفي بحر عمان، يكون الموج مضطربا شديد الاضطراب أحيانا. يحدث المد الأول عند 07:54 والمد الثاني عند 19:35 والجزر الأول عند الساعة 14:02 والجزر الثاني عند الساعة 01:53.

طقس قطر اليوم

بينما يشهد طقس قطر اليوم غيومًا متفرقة وضبابًا خفيفًا من الصباح حتى المساء، حيث تكون درجة الحرارة نهارا 35 درجة وتنخفض ليلا إلى 31 درجة، وفقا لموقع «طقس العرب».

طقس سلطنة عمان اليوم

بينما يشهد طقس سلطنة عمان اليوم الأحد أمطارًا غزيرة مع رياح قوية تأثرًا بالإعصار المداري شاهين وتحذيرات من احتمالية ارتفاع منسوب المياه في الطرقات وحدوث أزمات السير، وتكون درجة الحرارة نهارا 30 درجة مئوية، وتبلغ مساء 29 درجة .

اقرأ أيضا:

‏بعد تأثر الخليج بـ«الحالة شاهين».. ماذا نعرف عن الأعاصير المدارية وما أضرارها؟

الحصيني يحدد أجواء 13 يومًا لـ«طالع الصرفة» وأفضل أوقات المطر