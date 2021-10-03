الأرصاد: أمطار رعدية ورياح تحدّ من مستوى الرؤية على عدة مناطق.. اليوم

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لحالة الطقس اليوم الأحد، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان، عسير وأجزاء من نجران، تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

وأشار المركز إلى أن هناك نشاطًا للرياح السطحية تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق «تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة» و كذلك على أجزاء من شمال المملكة.

وذكر تقرير مركز الأرصاد أن البحر الأحمر سيشهد رياحًا شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين يصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط.

وأضاف أن الخليج العربي يشهدُ رياحًا سطحيَّة شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، كما أن حالة البحر من خفيف الى متوسط الموج.