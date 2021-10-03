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رياح شديدة وأمطار رعدية.. تنبيه من «أمن الطرق» لقائدي المركبات بعسير

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الرياض - محمد عبدالله - وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة عسير، من سُحب رعدية ممطرة ورياح سطحية؛ ما يحدّ من مدى الرؤية الأفقية.

وذكرت «أمن الطرق»، عبر حسابها على «تويتر»: «تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة عسير في كلًّ من  ( أبها - رجال ألمع )، نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ بمشيئة الله سُحبًا رعدية ممطرة ورياحًا سطحية؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية ، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة متمنين السلامة للجميع».

وأضافت: «عزيزي قائد المركبة.. قُدْ سيارتك بحذر، من المتوقع بمشيئة الله هطول أمطار رعدية محصوبة برياح شديدة والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، وذلك حرصًا على سلامتك وسلامة الآخرين».

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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