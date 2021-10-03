رياح شديدة وأمطار رعدية.. تنبيه من «أمن الطرق» لقائدي المركبات بعسير

الرياض - محمد عبدالله - وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة عسير، من سُحب رعدية ممطرة ورياح سطحية؛ ما يحدّ من مدى الرؤية الأفقية.

وذكرت «أمن الطرق»، عبر حسابها على «تويتر»: «تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة عسير في كلًّ من ( أبها - رجال ألمع )، نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ بمشيئة الله سُحبًا رعدية ممطرة ورياحًا سطحية؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية ، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة متمنين السلامة للجميع».

وأضافت: «عزيزي قائد المركبة.. قُدْ سيارتك بحذر، من المتوقع بمشيئة الله هطول أمطار رعدية محصوبة برياح شديدة والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، وذلك حرصًا على سلامتك وسلامة الآخرين».