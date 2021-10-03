الحصيني يحدد أجواء 13 يومًا لـ«طالع الصرفة» وأفضل أوقات المطر

الرياض - محمد عبدالله - حدد الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، طبيعة أجواء موسم «طالع الصرفة» الذي يبدأ اليوم الأحد.

وقال الحصيني – عبر تويتر – إن اليوم الأحد أول أيام موسم طالع الصرفة، وهو آخر نجوم سهيل ومدته 13 يوما ويليه أجمل وأفضل وقت للمطر وهو الوسم.

وتابع، أن الحر ينصرف تدريجيا ببدء الموسم (الصرفة) وتختفي السحب القادمة من الشرق ويميل الجو للاعتدال بأطراف النهار مع بقاء حر نسبي في الظهيرة، فيما تزداد برودة الليل، متوقعا انخفاضا بدرجات الحرارة من 3 إلى 4 درجات مئوية واستمرار غرس النخيل والأشجار مع كثرة الرمان، مع زرع البرسيم والبقول الشتوية مع حصد الأرز.

وحول تطورت إعصار شاهين قال الحصيني: إنه يقترب من سواحل عُمان، متوقعا ان يتمركز عليها اليوم الأحد ثم ناحية الإمارات بأمطار غزيرة.

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