تعرف على طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للأرصاد، الأحد، طقس السعودية اليوم، إذ أصدر تنبيهات عدة في مناطق المدينة المنورة، وتبوك ومكة المكرمة والباحة وعسير.

وحذَّر المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة من ضباب على المنطقة الشرقية تشمل الدمام والقطيف ويصاحبه تدني في مدى الرؤية ويبدأ الإنذار في الثالثة من صباح الأحد وينتهي في الثامنة صباح هذا اليوم.

طقس مكة المكرمة اليوم

وأضاف مركز الأرصاد في تقريره عن طقس السعودية اليوم أن منطقة مكرمة المكرمة وتشمل رابغ ستشهد رياح نشطة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية ارتفاع الأمواج وتدني في مدى الرؤية، يبدأ الإنذار في الساعة العاشرة من صباح الأحد وينتهي في السادسة من مساء اليوم.

كما تشهد الطائف أمطار رعدية ويصاحبها نشاط في الرياح السطحية تبدأ من الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الأحد وتستمر حتى الثامنة من مساء هذا اليوم.

طقس الباحة اليوم

ومن الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الأحد وحتى الثامنة مساء، تشهد منطقة الباحة وتشمل «الباحة والعقيق، والقرى والمندق وبلجرشي، وبني حسن » أمطار رعدية تصاحبها نشاط في الرياح السطحية.

طقس عسير اليوم

وأكدت الأرصاد في تقريرها عن طقس السعودية اليوم الأحد، أن منطقة عسير وتشمل «المجاردة، وبارق، ورجال المع ومحايل» أمطار متوسطة إلى غزيرة تصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مستوى الرؤية وتساقط البرد والسيول من الساعة الثانية عشر ظهر اليوم وحتى الساعة السابعة مساء.

طقس تبوك اليوم

كما توقعت الأرصاد رياحًا نشطة تصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة تبوك وتشمل «الوجه، وأملج وضباء»، ويبدأ الإنذار في العاشرة صباحا وينتهي في الخامسة مساء الأحد.

طقس المدينة المنورة اليوم

وتشهد مدينتا ينبع وبدر في منطقة المدينة المنورة اليوم الأحد رياح نشطة وأتربة مثارة تصاحبها نشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتدنٍّ في مدى الرؤية، منذ العاشرة صباح اليوم، وحتى السادسة مساء.

اقرأ أيضا:

الأرصاد عن طقس الأحد: أمطار رعدية على 5 مناطق

مناطق المملكة الأكثر تأثرًا بالإعصار شاهين