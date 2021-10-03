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مؤتمر الأحد.. «الصحة» تستعرض نموذج العمرة الآمنة ونسبة التحصين بمناطق المملكة

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الرياض - محمد عبدالله - يعقد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، الأحد، المؤتمر الصحفي بشأن مستجدات فيروس في المملكة.

ويتناول العبدالعالي خلال المؤتمر الأوضاع العالمية للوباء، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح وأبرز الاستفسارات الشائعة والإحصائيات والخدمات الصحية، ونسبة استكمال التحصين بمناطق المملكة.

كما يستعرض المهندس هشام عبدالمنعم سعيد، المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، خلال المؤتمر، نموذج العمرة الآمنة والطاقة الاستيعابية في الحرم المكي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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