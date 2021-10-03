التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن،اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه المملكة.

وأكد التحالف أنه يتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية، بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني.

يشار إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تطلق من وقت لآخر طائرات مسيرة مفخحة، وصواريخ باليسية باتجاه المملكة في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية ودائمًا ما تعترضها الدفاعات الجوية السعودية.

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