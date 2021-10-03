سوق التمور بالمدينة المنورة.. استثمار زمني ناجح لفترات المزاد

الرياض - محمد عبدالله - رفعت أرقام النجاح التي حصدها سوق تمور المدينة المنورة 2020 سقف التوقعات لدى المراقبين في ارتفاع أرقام سوق 2021 سواء على صعيد نسب المشاركين أو أرباح التمور المَبِيعَة أو أعداد المشاركين وذلك لنجاح سوق هذا العام وما يحظى به من دعم ومشاركة من عدد كبير من الجهات الحكومية المعنية بتطوير المنتج وتسويقه وللاهتمام التي يحظى به المزارعون من جانب والشباب من جانب آخر .

وكان السوق السابق 2020 قد حقق ما يزيد على 8000 طن تمور مَبِيعَة، كما بلغ عدد زوراه 10000 زائرٍ ، بمشاركة 133 عارضا ومشاركا، وتابع: مازاده دلالا بحسب «واس».

ويأتي موسم 2021 مستهدفا 7 فئات بدءًا بمزارع التمور ومصانع إنتاج وتعليب التمور والأسر المنتجة ورواد الأعمال المهتمين في صناعة التمور، بالإضافة إلى شركات تسويق التمور والمتاجر الإلكترونية والأفراد من بائعي التمور.

وتمكّن سوق تمور 2021 من استغلال مساحاته الممتدة لقرابة 50 ألف متر بمنطقة عالية المدينة وذلك بتقسيم السوق لأربع مناطق؛ ما يسمح بعرض المنتج وإقامة المزاد بشكل نموذجي، كما خصصت مساحة للجلسات الحوارية والدعم اللوجيستي، وكل هذا يضاف لاستثمارها عامل الزمن بتحديد ميقات خاص للمزاد وزمن مختلف للتحميل وآخر للتنزيل.

وفي إحصائية لسوق المدينة المنورة للتمور بلغ عدد المزارع 17 ألف مزرعة، و20 ألف نوع من التمور، فيما بلغت كمية الإنتاج 189 طنًّا.