المرور يوضِّح طريقة تأكيد فحص المركبة لتجديد الرخصة

الرياض - محمد عبدالله - أوضح المرور السعودي، طريقة تأكيد فحص المركبة في حالة تلقِّي المستفيد ردًّا يفيد بعدم إنهاء الفحص.

وقال «المرور»، إنَّ المستفيد في تلك الحالة عليه التواصل مع محطة الفحص للتَّأكد من ربط نتيجة الفحص.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد لحساب «المرور السعودي» بموقع تويتر قال فيه أحد المستفيدين: إنَّ لدي سيارة أريد تجديد استمارتها وفحصت الفحص الدوري وسددت الرسوم لكن حال الدخول إلى أبشر يفيد بأنني ما أنهيت الفحص الدوري؛ وهل في تلك الحالة تحتسب غرامة تجديد الاستمارة علي؟

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