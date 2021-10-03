محمد بن مسعود - الدمام - #التحالف: نتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين من الهجمات العدائية أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المملكة. وقال #التحالف: نتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية. 03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443 09:34 AM #التحالف: نتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين من الهجمات العدائية اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المملكة اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المملكة أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المملكة. وقال #التحالف: نتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية. الكلمات المفتاحية ، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المملكة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.