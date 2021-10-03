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توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، اليوم، أن يبدأ تأثير إعصار #شاهين على السواحل الشمالية من #عمان، وجنوبي وشرقي #الإمارات_اليوم عبر 3 قوى: (غزارة الأمطار، سرعة الرياح، ارتفاع الأمواج).
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "ذروة حالة إعصار #شاهين اليوم وغدًا بإذن الله على #عمان و#الإمارات.
وتابع: "لا يزال شاهين متماسكًا ومصنف بأنه إعصار من الدرجة الأولى وهي الدرجة الأدنى في سلم تصنيف الأعاصير المدارية (من 1- 5)".
وأردف: "عين إعصار #شاهين تبعد عن #مسقط نحو 90كم (فجر اليوم)، وعن #العين الإماراتية 340كم، وعن مركز #الشيبة السعودي شرقي #الربع_الخالي 560كم.. اتجاه الحركة الأفقية غرب".
وقال: "السرعة الأفقية 10كم في الساعة، والسرعة الدورانية حول عين الإعصار 120كم في الساعة، والضغط الجوي 979 مليبار".
03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443 08:46 AM
متماسك ومصنف وبـ3 قوى.. السرعة الدورانية حوله 120كم في الساعةكم تبعد عينه عن السعودية؟.. "المسند": ذروة "شاهين" اليوم وغدًا بدولتين
توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، اليوم، أن يبدأ تأثير إعصار #شاهين على السواحل الشمالية من #عمان، وجنوبي وشرقي #الإمارات_اليوم عبر 3 قوى: (غزارة الأمطار، سرعة الرياح، ارتفاع الأمواج).
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "ذروة حالة إعصار #شاهين اليوم وغدًا بإذن الله على #عمان و#الإمارات.
وتابع: "لا يزال شاهين متماسكًا ومصنف بأنه إعصار من الدرجة الأولى وهي الدرجة الأدنى في سلم تصنيف الأعاصير المدارية (من 1- 5)".
وأردف: "عين إعصار #شاهين تبعد عن #مسقط نحو 90كم (فجر اليوم)، وعن #العين الإماراتية 340كم، وعن مركز #الشيبة السعودي شرقي #الربع_الخالي 560كم.. اتجاه الحركة الأفقية غرب".
وقال: "السرعة الأفقية 10كم في الساعة، والسرعة الدورانية حول عين الإعصار 120كم في الساعة، والضغط الجوي 979 مليبار".
، كم تبعد عينه عن السعودية؟.. "المسند": ذروة "شاهين" اليوم وغدًا بدولتين ،
المصدر : الخليج 365
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