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تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- تكوّن رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي ينبع وبدر، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وارتفاعًا للأمواج، وتدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ10 صباحًا، تستمر حتى الساعة الـ6 مساء.
03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443 08:39 AM
تؤدي إلى ارتفاع الموج وتدني الرؤية وتستمر حتى الساعة 6 مساء"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي ينبع وبدر
تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- تكوّن رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي ينبع وبدر، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وارتفاعًا للأمواج، وتدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ10 صباحًا، تستمر حتى الساعة الـ6 مساء.
، "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي ينبع وبدر ،
المصدر : الخليج 365
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