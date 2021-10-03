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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، أمس السبت، تسجيل 7369 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، و614 وفاة؛ مما يرفع العدد الرسمي الإجمالي للإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و678980 إصابة والوفيات إلى 278590 منذ بدء الجائحة.
وتقول الحكومة: إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير، كما أشارت بيانات منفصلة نُشرت في الآونة الأخيرة إلى أن العدد الفعلي للوفيات قد يكون أعلى 60% من العدد الرسمي.
03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443 08:40 AMالمكسيك تسجل 7369 إصابة بكوفيد-19 جديدة و614 وفاة
أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، أمس السبت، تسجيل 7369 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، و614 وفاة؛ مما يرفع العدد الرسمي الإجمالي للإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و678980 إصابة والوفيات إلى 278590 منذ بدء الجائحة.
وتقول الحكومة: إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير، كما أشارت بيانات منفصلة نُشرت في الآونة الأخيرة إلى أن العدد الفعلي للوفيات قد يكون أعلى 60% من العدد الرسمي.
، المكسيك تسجل 7369 إصابة بكوفيد-19 جديدة و614 وفاة ،
المصدر : الخليج 365
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