محمد بن مسعود - الدمام - سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 761 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 32 حالة. وأفادت وزارة الصحة، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 306030؛ من ضمنهم 258252 حالة تمّ شفاؤها، و17399 حالة وفاة. 03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443 08:29 AM في 24 ساعة.. مصر تسجّل 761 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 32 حالة في 24 ساعة.. مصر تسجّل 761 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 32 حالة سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 761 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 32 حالة. وأفادت وزارة الصحة، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 306030؛ من ضمنهم 258252 حالة تمّ شفاؤها، و17399 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، في 24 ساعة.. مصر تسجّل 761 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 32 حالة ،

المصدر : الخليج 365

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