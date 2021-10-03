، هزة أرضية بقوة 6 درجات تضرب المحيط الهندي ،

محمد بن مسعود - الدمام - لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي تسونامي

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن هزة أرضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضربت المحيط الهندي.

وأضافت الهيئة أن الهزة وقعت عند الساعة 20:43 بالتوقيت العالمي من يوم السبت؛ مشيرة إلى أن مركز الهزة وقع على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 1153 كيلومترًا شمال شرقي مدينة هيتادو في جنوب جمهورية جزر المالديف.

ولم يتم حتى الآن الإبلاغ عن وقوع أي تسونامي جراء الزلزال.