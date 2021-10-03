نشرة «عاجل».. دخول قرارات توطين 4 أنشطة حيز التنفيذ.. وجداول الحصص اليومية للأسبوع السادس

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم السبت، ومنها إعلان الموارد البشرية دخول قرارات توطين 4 أنشطة حيز التنفيذ، و«الجوازات» تحذر الوافدين من العمل لحسابهم الخاص وتوضح العقوبات، و«الصحة» تعلن ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة لـ42.2 مليون، وإلى التفاصيل:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدء تطبيق قرارات توطين أنشطة المطاعم والمقاهي وتوطين التموينات والأسواق المركزية اعتبارا من اليوم السبت 25 / 02 / 1443 هـ الموافق 02 / 10 / 2021 م وانتهاء فترة السماح المحددة للقرارين.

قال مازن باعظيم استشاري أورام نسائية، إن سرطان عنق الرحم يحدث تغيرات خلوية خلال 15 سنة قبل أن يظهر وهذه فترة طويلة جدا قبل اكتشاف المرض.

حذرت المديرية العامة للجوازات الوافدين من العمل لحساباتهم، مشيرة إلى أن ذلك يعد مخالفًا للأنظمة ويستوجب عقوبة السجن والغرامة. وقالت الجوازات، عبر حسابها في تويتر، إن الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص تطبق بحقه العقوبات المقررة وفقا للنظام.

وصلت اليوم إلى ميناء مدينة كراتشي بجمهورية باكستان، مجموعة من القطع البحرية التابعة للقوات البحرية الملكية السعودية لتنفيذ التمرين البحري الثنائي المختلط (نسيم البحر 13) مع القوات البحرية الباكستانية وبمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية،

أعلنت وزارة الصحة، السبت، ارتفاع عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا في المملكة إلى 42.2 مليون. وقالت وزارة الصحة، إنه من بين الـ42.2 مليون جرعة، 23.4 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى، فيما تلقى 18.8 مليون الجرعة الثانية.

استعرض الأمن العام، اليوم السبت، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها في عدد من المناطق. وأوضح الأمن العام أنه تمكن من القبض على خمسة مواطنين بمكة ارتكبوا جريمة تحرش بفتيات في مركبة بأحد الطرق العامة.

قال المهندس حامد والذي يعمل في ورشة إصلاح سيارات خاصة به، إنه يحقق في المتوسط ربحا يقدر بحوالي 10 آلاف ريال شهريا. وأوضح في تصريحات لقناة الإخبارية، العمل في هذا المجال يدرّ دخلا جيدا على الشباب.

أعلنت شرطة منطقة الرياض، السبت، القبض على مقيم ظهر في مقطع فيديو منافٍ للآداب العامة. وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم تحديد هويته.

كشفت استشارية الأورام أم الخير أبو الخير، فوائد سحرية لشرب الشاي الأخضر، مشيرة إلى أنه يساعد في تقليل الإصابة من سرطان الثدي.

كشف نادي الهلال، اليوم السبت، عن قائمة لاعبيه المنضمين للمنتخبات خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

لوح الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء السبت، بخيارات بديلة عن حل الدولتين في الصراع مع إسرائيل، في تطور غير مسبوق بالموقف الفلسطيني.

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